Concerto di Natale della Schola cantorum di Bassano Bresciano.

Schola cantorum in concerto nella chiesa parrocchiale

La scuola di canto, diretta dal maestro manerbiese Andrea Facchi, compie 30 anni.

“In notte placida” è infatti il titolo del concerto del 30 dicembre, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale. L’esibizione festeggerà la ricorrenza trentennale offrendo dunque un momento di esaltazione spirituale alla popolazione.

All’organo ci sarà Marianna Manenti e al saxofono Carlo Barbieri. Da ultimo, ma non ultimo, il gruppo artistico porta il nome del paese in varie località italiane: Assisi, Trento, Bologna, Bolzano, Borno, Brescia e in altri luoghi della provincia.

Per questo, ogni anno, l’Amministrazione comunale sostiene il sodalizio con un contributo di spese minime che deve affrontare per l’attività di promozione culturale del canto e della musica.