Il progetto culturale “Nati per leggere” ha coinvolto i bimbi di Barbariga.

Anche Barbariga ha aderito al progetto nazionale “Nati per leggere”. Promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche (Aib), dall’Associazione Culturale Pediatri (Acp) e il Centro per la Salute del Bambino (Csb). Un progetto ispirato dalla comune consapevolezza dell’importanza di inserire la pratica della lettura nell’ambito delle cure alla prima infanzia.

Il Comune di Barbariga ha inviato alle famiglie con bambini piccoli l’invito per partecipare all’incontro in biblioteca. “Era la prima volta che proponevamo un evento del genere – ha spiegato il sindaco Giacomo Uccelli, presente alla serata-. L’obiettivo è proprio quello di avvicinare i bambini alla lettura, portali in biblioteca e avvicinarli a questo bellissimo esercizio”. Un progetto che ha coinvolto la biblioteca. «Hanno proposto questa iniziativa e insieme a loro abbiamo deciso di regalare due libri ai genitori dei bambini di 1 e 2 anni. Un libro che parla delle amicizie mentre un altro parla dell’abitudine dei piccoli di frugare nella borsa della mamma. Questi libri non vanno tenuti negli scaffali ma vanno mischiati ai giocattoli, perché ogni bambino deve imparare a maneggiare i libri e avere confidenza con essi”. E il primo cittadino ha assicurato che questo evento non sarà fine a sé stesso. «Il nostro obiettivo è quello di calendarizzare questa iniziativa e di riproporla tutti gli anni perché la riteniamo veramente valida”.

Progetto culturale

Sono stati diversi i Comuni che hanno aderito al progetto che ha come obiettivo la divulgazione della pratica della lettura nella famiglia, ossia la lettura degli adulti ai bambini in tutto l’arco della prima infanzia, che prosegue anche dopo che il bambino ha imparato a leggere, perché leggere insieme costituisce una modalità di comunicazione di grande significato relazionale.

Il cuore del programma “Nati per leggere” è che ogni bambino abbia diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.

Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività coinvolgente:rafforza la relazione adulto bambino ed è la singola attività più importante che i genitori possano fare per preparare il bambino alla scuola.

Un bambino che riceve letture quotidiane avrà un vocabolario più ricco, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere e di conoscere molti libri.

Il progetto a livello locale si sviluppa attraverso una rete di collaborazioni e di servizi e si propone di essere capillare per raggiungere tutte le realtà locali.

Della rete vengono a far parte i bibliotecari e i pediatri che intendono mettere il loro impegno nella realizzazione del progetto.

Davvero una bella iniziativa, sposata in pieno dall’Amministrazione comunale di Barbariga.