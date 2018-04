Il Primo maggio è una giornata di pic nic e scampagnate locali ma non mancano anche alcune proposte di eventi sportivi, culturali e ricreativi un po’ in tutta la provincia.

Eccone alcuni:

Convivialità

Quadre Street food festival – Chiari

Dalle 18.30 alle 24 piazza Zanardelli e le vie vicine si animeranno con i food truck e il cibo di strada.

TravagliatoCavalli

Ultima giornata della rassegna più conosciuta di Travagliato. Il programma del primo maggio prevede molta attenzione ai bambini con asinelli, pony e la possibilità di fare il “battesimo della sella”, anche per gli adulti.

Festa degli amici dei Vigili del fuoco – Verolanuova

Il paese ospiterà proprio fino a martedì la tradizionale festa arrivata alla sua 14esima edizione. La giornata ha un programma molto ricco che partirà con il suono della vecchia sirena dei pompieri alle 8.30 e proseguirà con le celebrazioni ufficiali seguite alle 10.30 da un motogiro e alle 11.40 da un aperitivo offerto dai Vigili del fuoco. I gonfiabili saranno aperti il pomeriggio e la sera e alle 19.30 aprirà anche lo stand gastronomico.

Sport e motori

Grand Prix del Sebino – Paratico

Partiranno alle 9, 9.30 e 10.30 gli atleti che correranno il Gran Prix del Sebino, appuntamento di corsa su strada riservata a varie categorie. Le partenze saranno al Parco Segafieni di via Risorgimento ma le iscrizioni sono chiuse.

Auto d’epoca – Montichiari

Dalle 17 alle 20 Piazza Santa Maria e Piazza Treccani ospiteranno l’esposizione di auto d’epoca partecipanti al Circuito della Fascia d’Oro – edizione 2018 a cura di Old Wheels Car Club Competition di Brescia.

E’ la prima manifestazione del ricco calendario d’eventi del maggio di Montichiari.

Bike Festival – Riva del Garda (TN)

A Riva del Garda dal primo al 3 maggio arriva il Bike Festival Garda Trentino con 150 espositori e migliaia di visitatori previsti.

Vespa in rosa – Camignone

Gli appassionati di vespa ma anche di Maglia Rosa potranno vedere la partenza di decine vespe alle 9.30 a Camingone di Passirano in Contrada Barboglio, 14. Il percorso passerà in varie vie della Franciacorta per omaggiare il Giro d’Italia.

Panoramica Colle San Michele – Ome

Gara podistica sia amatoriale che competitiva. Maggiori informazioni sul sito del Comune.

Cultura

Mostra su tesori dal medio oriente -“NETSUKE. 100 capolavori dalla collezione Lanfranchi – Palazzolo

Composta da più di quattrocento oggetti, tra netsuke, okimono, ojime e inro, provenienti dall’Estremo Oriente, la ricca collezione, creata in lunghi anni di appassionata e competente ricerca dall’industriale palazzolese Giacinto Ubaldo Lanfranchi (1889-1971), è giunta al Museo Poldi Pezzoli di Milano nel 2005 a seguito del lascito della moglie Maria Taglietti.

L’esposizione rimarrà aperta proprio dal primo maggio fino al 30 giugno. Sabato dalle 16.00 alle 18:30 – domenica 14:30/18:30 o su prenotazione (per gruppi).

Primo Maggio Rock! Festival 2018 – Leno

Il festival rock è alla sua decima edizione. Si svolgerà Parco Pubblico Gino Vaia (area ex Ippodromo) Via Martin Luther King 14, Leno, BS e l’ingresso sarà gratuito. Questa la line up della giornata: alle 16 Narcovand’agio, 17 Give Vent, 18 BUZZØØKO, 19 FREEZ, 21 Futbolín, 22 The Physics House Band (UK).

Ci sarà anche uno stand gastronomico con varietà di cibi, anche vegetariani.