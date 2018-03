Palazzo Bertazzoli da favola con il fashion show, organizzato dall’atelier Due2.

Porte aperte a Palazzo Bertazzoli

Palazzo Bertazzoli è diventato una location da favola per il fashion show, organizzato dall’atelier Due2 di Bagnolo Mella per presentare la collezione primavera-estate 2018. Dal titolo “Club Sport & Jazz in New Orleans”, la sfilata è rientrata tra le iniziative del calendario di “Porte aperte a Palazzo Bertazzoli”. “Come illustra il titolo, ci siamo ispirati al periodo storico degli anni ’30 e ’40 americani – ha spiegato Valentina Domeneghini, stilista dell’atelier insieme a Matteo Cassiaghi– Oltre al New Orleans, abbiamo pensato all’atmosfera del Carnevale e a tutto il mistero dietro quel periodo. Lo stile della collezione è molto da bon ton con texture di animali e stampe varie, tra cui di foglie tropicali. Siamo molto attenti alla vestibilità degli abiti e soprattutto alle forme e modelli che proponiamo alle clienti”. L’atelier è nato 5 anni fa a Bagnolo dalla passione dei due stilisti, entrambi originari di Bagnolo Mella: “Ogni anno realizziamo lo show a Palazzo Bertazzoli – ha continuato la stilista – Il Comune ci appoggia sempre dato che si tratta di una realtà del territorio. La visibilità data dalla sfilata è molto alta e anche le altre associazioni, come la Coartco e quest’anno l’associazione Artemisia, possono sfruttare il movimento di persone”.