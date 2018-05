Grande attesa per “1001 flauti in piazza”, l’iniziativa organizzata dall’istituto comprensivo di Orzinuovi in collaborazione con il patto educazione e il Comune orceano.

Orzinuovi si prepara per “1001 Flauti in piazza”

Un progetto dedicato agli insegnanti e ai loro alunni, per portare in piazza i suoni coinvolgenti del flauto dolce soprano. Vista la buona riuscita della prima edizione, il Comprensivo di Orzinuovi ha voluto riproporre l’iniziativa che sabato 19 animerà il paese con migliaia di strumenti a fiato suonati dai ragazzi, dai docenti e da esperti musicisti. Presentato stamattina a palazzo Broletto, il progetto è ora pronto per andare in scena. Anzi, in musica.

