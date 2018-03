In occasione dei 70 anni di autonomia è festa in teatro

70 anni di autonomia del Comune di Verolavecchia: l’anniversario è stato lo scorso 6 marzo ma la festa è stata ieri sera al teatro Montini.

Molti i partecipanti al concerto con musica della radio e dell’operetta pre e post guerra portato sul palco dal gruppo That’s Music per i 70 anni di autonomia. Attraverso la canzone italiana dell’epoca è stato celebrato il fatto storico verolavecchiese.

Il Comune bassaiolo poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, fu annesso al Comune di Verolanuova e al territorio di Cadignano ma dai documenti ritrovati nell’archivio comunale, la comunità verolavecchiese ha manifestato un’ostinata determinazione a tornare ad essere autonoma.

I cittadini non sopportavano di non aver più una loro identità, quell’unione non è mai stata accettata, poiché frutto di un’imposizione. Così i verolavecchiesi hanno provveduto mobilitarsi in ogni direzione a livello istituzionale e in continue lotte locali per riaverla.