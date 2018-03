Microcredito sociale per aiutare le famiglie covatesi

Microcredito sociale: un progetto per aiutare le famiglie covatesi.

Un aiuto economico per le famiglie costrette ad affontare fatti eccezionali o spese impreviste. Un modo per aiutarle a superare le difficoltà economiche con più serenità e fiducia. Si chiama Microcredito sociale: è il progetto promosso nel 2016 dalla Caritas, in collaborazione con la Btl di Chiari, cui hanno prontamente aderito la parrocchia e il Comune covatesi.

L’iniziativa consiste nell’erogazione alle famiglie richiedenti di finanziamenti agevolati fino a 3mila euro, rimborsabili in 36 mesi e, inoltre, completamente a tasso zero. Senza garanzie (se non la capacità di rimborso), né costi accessori. Il tutto per sostenere gli utenti e accompagnarli anche in un percorso di stabilità economica.

