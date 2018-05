Leonessa d’oro: sul palco i giovanissimi travagliatesi del laboratorio teatrale Matesca sotto la guida e la regia di Maria Teresa Scalvini.

Leonessa d’oro: sul palco i giovanissimi travagliatesi

Stanno ultimando le prove prima di esibirsi in dialetto sul palco della Leonessa d’oro. Non si tratta degli attori di una delle compagnie in gara, ma dei piccoli grandi interpreti travagliatesi cresciuti grazie al laboratorio teatrale Matesca voluto e ideato da Maria Teresa Scalvini.

I giovani attori si cimenteranno in “Bertolini”, “Durbans”, “Difficoltà de traspòrt”, “Endò éi i me ociài?” ed “Empara a balà col telefono”.

Appuntamento questa sera in teatro

Contenti, emozionati e preparati, i piccoli attori si esibiranno al gran gala finale della Leonessa d’oro in programma per questa sera, sabato, dalle 20.30 al teatro Micheletti.

Durante la serata verranno premiati i finalisti delle 12 categorie del concorso nazionale e assegnato il rinomatissimo trofeo. Ospiti del gala anche le giovanissime musiciste Elisa Bardelloni, alla tromba, e Marta Bardelloni, al violino con l’accompagnamento, alla tastiera, di Oscar Bini. Si esibiranno anche le ballerine della compagnia di danza Quattuor.

Lo spettacolo è assicurato: chi si aggiudicherà la 14esima Leonessa d’oro?