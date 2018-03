E’ stata presentata mercoledì sera e rimarrà aperta sino a Pasqua, la mostra fotografica che ripercorre il ritmo naturale delle stagioni.

Emilio racconta le stagioni

Emilio Gardoni ha una passione molto profonda per la natura e la fotografia, un cromosoma in più e una grande sensibilità artistica. Frequenta la scuola di Giardino di Orzivechi dove è stata presentata la bella mostra realizzata in collaborazione con Virginio Gilberti, fotografo di Verolanuova.

La mostra

L’esposizione si trova alla scuola elementare Aldo Moro di via Matteotti è sarà aperta nei giorni 25 marzo, 1 e 2 aprile dalle 15 alle 18. Sarà possibile inoltre acquistare anche il libro di Emilio il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività della cooperativa La Nuvola di Orzinuovi.

Sul ManerbioWeek del 23 marzo si parla della mostra e della presentazione di mercoledì