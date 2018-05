Presentato ieri sera in sala Nicolini, la pubblicazione della storia di Travagliato è stata realizzata dalla Pro Loco travagliatese, presieduta da Eugenio Falsina. I testi sono stati scritti da Aurelio Bertozzi, mentre le sorelle Alida Salvi e Manuela Salvi hanno curato la parte dei disegni e dei giochi didattici.

Il testo

Verrà distribuito alle terze quarte e quinte della primaria travagliatese.

E chiunque ne volesse una copia può rivolgersi alla Pro Loco.

La storia di Travagliato

Un’idea innovativa per far riscoprire ai bambini ma anche agli adulti e ai giovani le proprie origini e la storia locale in modo accattivante e divertente.

Alla presentazione anche il consigliere delegato alla cultura Simona Resconi e il vice sindaco Simona Tironi.

Carlo Alessi al pianoforte

Ad accompagnare le letture di alcuni brani della storia travagliatese Carlo Alessi si è esibito al piano, creando con la sua performance un piacevole connubio di suoni, colori e memorie del passato.