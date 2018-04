Oggi, domenica 15 aprile, presso Piazza IV Novembre a Flero, ha avuto luogo la decima edizione della sagra che, fino allo scorso anno, si teneva nella mura della storica Villa Grasseni.

Ricavato della sagra all’ABE

Il ricavato della giornata verrà devoluto all’Associazione Bambino Emopatico (ABE).

L’organizzatore Gianpaolo Venturelli, volontario dell’Associazione, è fiero di annunciare che anche quest’anno a partecipare sono tutte aziende locali a chilometro zero e artigiani che, per mestiere o per passione, riproducono i lavori di una volta.