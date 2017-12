Un Natale innovativo, senza ombra di dubbio, quello che stiamo per vivere in Italia dove sembra sia nato il Pandoro con insetti commestibili.

Insetti commestibili anche nel Pandoro

La ricetta segue i canoni della nuova legge che dal prossimo anno approva la vendita e il consumo di questi nuovi cibi. Oltre al burro, alle uova, al latte e alla farina, in questo caso è stato aggiunto il baco da seta, importante fonte alimentare già in buone parti del mondo. Molte, infatti, le proteine in esso contenute.