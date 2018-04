Gli Amici della Chiesetta di San Gervasio hanno inaugurato il museo della cultura contadina a Barbariga.

Inaugurazione museo

Gli amici della Chiesetta di San Gervasio, associazione presieduta da Antonio Ferrari, sabato sera ha inaugurato museo della civiltà/cultura contadina in uno spazio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Queste le parole del primo cittadino, Giacomo Uccelli, presente alla serata:” Complimentandomi ringrazio tutti gli associati per come si prendono cura quotidianamente del nostro paese.Penso di essere un sindaco fortunato ad avere concittadini simili che ogni giorno gratuitamente intraprendono iniziative per promuovere la nostra civiltà contadina”.