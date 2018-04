Splendida giornata per la banda Santa Cecilia che, per la terza volta, ha inaugurato la stagione del parco divertimenti Gardaland (Vr).

La banda in gita

Domenica tutto il corpo bandistico, guidato dalla presidentessa Giusy Baratta, dal vicepresidente Igor Spinoni e dal maestro Francesco Amighetti. Insieme a loro due pullman e molte macchine, per un totale di 123 persone, si è mosso da Borgo per dare vita questa bellissima giornata.

I brani a tema

I ragazzi, in ogni area del parco, hanno suonato brani a tema: per esempio canzoni del vecchio West nella zona Far West, l’Aida nell’area dedicata all’Egitto e la colonna sonora del cartone animato Aladdin nella parte dedicata all’Oriente. La banda ha ricevuto complimenti da tutti per le ottime scelte musicali e per la bravura nell’esecuzione dei pezzi che, come sempre, è stata impeccabile.

Tanta soddisfazione

“Una bellissima esperienza sia sotto il punto di vista musicale che umano -ha commentato Giusy Baratta- queste uscite sono molto importanti per un gruppo perché trascorrere del tempo insieme suonando e divertendosi fa crescere il gruppo e consolida la socializzazione”. Anche il primo cittadino Giuseppe Lama ha partecipato con i suoi nipoti a questa gita fuori porta: “Un importante riconoscimento alla bravura e alla professionalità della nostra banda, complimenti a tutti e bravissimi i musicisti!”.