Sarà una grande festa quella che verrà fatta a Flero per accogliere il nuovo anno.

La grande festa

A Flero si attenderà l’arrivo del nuovo anno tutti insieme in piazza Quattro Novembre. Dalle 22 con «Rock in the new year» ci sarà musica dal vivo, fuochi d’artificio, brindisi di mezzanotte. Non mancherà nemmeno il cibo con assaggi di cotechino e lenticchie, vin brulé e tanto altro ancora. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel salone dell’ex asilo di via Umberto I. Partecipate in tanti per stare insieme, divertirsi e augurarsi un sereno e felice 2018.