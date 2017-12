E’ grande attesa a Mairano per il Concerto di Natale che andrà in scena questa sera alla palestra polivalente.

La grande attesa per l’evento dell’anno

E’ tutto pronto per uno degli eventi più attesi del 2017 nel Comune di Mairano. Questa sera si terrà infatti il tradizionale «Concerto di Natale». L’esibizione sarà eseguita dal corpo bandistico Santa Cecilia di Mairano, che vedrà anche la partecipazione della corale Sant’Andrea. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.45 nella palestra polivalente. Un’iniziativa a cui non è possibile mancare per augurarsi un radioso e felice 2018.