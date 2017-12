Con la Pro Loco e l’Agape di Barbariga, a Vienna.

Gita organizzata

La Pro Loco e il Gruppo solidale Agape si sono portati avanti e hanno studiato ogni dettaglio per la gita di Vienna, dal 28 al 1 maggio. Per un viaggio all’estero l’organizzazione è ancora più importante ed ecco dunque che le iscrizioni sono già aperte (fino al 31 gennaio). Il programma prevede il ritrovo sabato 28 aprile in piazza XI Settembre alle 5 e la partenza per Vienna, con arrivo nel tardo pomeriggio. Domenica 29 aprile ci sarà l’incontro con la guida e la visita al Castello di Schoenbrunn, il più famoso e il più bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Nel pomeriggio ci sarà la visita panoramica in pullman: la città del Neogotico e della «secessione». Lunedì 30 aprile invece si potrà ammirare il palazzo Imperiale (Hofburg), le tombe degli Asburgo, la chiesa dei Minoriti e la chiesa degli Agostiniani. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, prosieguo della visita con la chiesa di Santo Stefano, il Graben e la grande piazza «Am Hof». Martedì 1 maggio rientro in Italia dopo la prima colazione in hotel (pranzo in ristorante).

Per questa gita la quota individuale p di 470 euro (supplemento camera singola 120 euro). Le iscrizioni si ricevono presso la Pro Loco (uffici comunali), l’edicola Bonetti e il Gruppo Solidale Agape (tutti i giorni in Municipio dalle 10 alle 11), versando un acconto di 170 euro e portando una fotocopia della carta di identità e del codice fiscale. Il saldo andrà poi versato entro il 7 aprile. Per informazioni contattare il numero 338-6170723.