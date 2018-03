Sabato e domenica tornano le giornate Fai e oltre ai numerosi appuntamenti in città anche la provincia gioca da protagonista con tanti gioielli che verranno riaperto per il fine settimana.

Lograto

Nel paese della bassa saranno 4 i luoghi aperti nelle giornate del 24 e 25 marzo nel percorso i Palazzi di Lograto e il borgo di Navate: la galleria e le sale civiche di Villa Calini Morando, le corti e i prosepetti del castello, il parco del Castello Emilii Morando e il Borgo di Navate.

Provaglio d’Iseo

Ricchissimo di proposte sarà Provaglio d’Iseo fra le ville (Floris e San Giuseppe) i palazzi (Bianchi e Mosera), le chiese e la zona archeologica. Recenti scavi archeologici hanno riportato alla luce il perimetro di un castello ben leggibile nella sua conformazione planimetrica grazie alla presenza di murature in parte visibili ed in parte occultate da terriccio e vegetazione, ma riconoscibili per l’andamento altimetrico del terreno. In occasione di questi interventi è stato ripristinato anche l’antico ponte levatoio. All’interno della cinta muraria sorge la Chiesa di San Rocco.

Fra i luoghi da visitare il Fai ha proposto anche la Riserva delle Torbiere che è in reltà visitabile ogni giorno dell’anno.

Lodrino

Ricchissimo di proposte anche Lodrino. Fra le opportunità ci sono: la Casa contadina che rappresenta la tipica tipologia delle abitazioni montane con muratura in pietra e ballatoio esterno in legno espressione dell’architettura tradizionale locale; il Museo etnografico nel borgo di Invico, dove sono rappresentati gli aspetti della vita contadina, quali la raccolta dei frutti e del fogliame, la caccia, il taglio del bosco, l’esbosco, il trasporto del legname, la fienagione e la produzione di attrezzi di lavoro.

Castiglione delle stiviere

A Castiglione la proposta è quella di una visita alle vecchie carceri, costruite nel 1700 e rimaste aperte fino alla metà del secolo scorso.

Puegnago sul Garda

Qui sarà possibile visitare il vecchio Borgo di Mura e Villa Galnica, già residenza del Podestà, attualmente sede dei consorzi di promozione dei prodotti del territorio.

Ingressi, modi e costi

Per entrare non è necessario essere iscritti all’associazione ma viene chiesto un contributo che generalmente va dai 2 ai 5 euro.

Per conoscere tutti i luoghi aperti e i modi e gli orari per accedervi è bene consultare il sito del Fai.