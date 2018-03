Feruccio De Bortoli sabato sarà a Bagnolo Mella a palazzo Bertazzoli.

Ferruccio De Bortoli

Sabato alle 17.30 a Bagnolo Mella appuntamento a palazzo Bertazzoli con Ferruccio De Bortoli. “L’incontro con l’autore” è organizzato dall’associazione culturale Caramella in collaborazione con l’associazione Artemisia e con la Coarco. In quest’occasione il giornalista Ferruccio De Bortoli presenterà il suo libro, «Poteri forti».

Un libro che svela i retroscena del potere in Italia, dalla finanza alla politica e alle imprese, dai media alla magistratura, con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi inediti, fatti e misfatti, incontri, segreti, battaglie condotte sempre a testa alta e personalmente.