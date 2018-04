Domani alle 17 Antonella Lattanzi sarà a Bagnolo Mella per presentare “Una storia nera”.

Incontro con l’autore

Continuano gli appuntamenti culturali promossi dalle associazioni Caramella, Artemisia, Coarco e GaBN.

Questa volta a finire sotto i riflettori sarà «Una storia nera», libro che Antonella Lattanzi presenterà alle 17 (ingresso libero) a palazzo Bertazzoli a Bagnolo Mella.

Il libro

Con “Una storia nera” , Antonella Lattanzi, si è tuffata in una vicenda familiare: il compleanno di una bambina innesca la tragedia su uno sfondo di gelosia e violenza.

Tanti punti interrogativi per tante domande, che spesso non possono avere risposta, popolano questo romanzo.

Un caso letterario internazionale, già tradotto in più di dieci paesi, che domani sarà proposto nella Galleria espositiva di palazzo Bertazzoli.