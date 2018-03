Corso teorico sulle urgenze pediatriche a Castelcovati. L’iniziativa si terrà oggi, alle 20.15, nella sede dell’associazione pensionati.

Corso teorico sulle urgenze pediatriche a Castelcovati

Un utile corso di approfondimento per affrontare le urgenze pediatriche con sangue freddo e preparazione. L’associazione Pensionati covatese ha promosso infatti un incontro teorico pratico. Durante la serata, dunque, si parlerà di come agire in caso di situazione problematiche per i bambini.

Dalle ostruzioni delle vie aeree a causa di un corpo estraneo a un improvviso arresto cardio respiratorio. Il corso permetterà infatti di capire come agire e cosa fare per evitare complicazioni. Ad istruire i partecipanti sarà la ginecologa Clara Fisogni, medico nel reparto ostetrico della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Assieme a lei l’Istruttore Pblsd e rianimatore pediatrico Stefano Sellini.

Il corso si terrà oggi, alle 20.15, nella sede dell’associazione in via S. Antonio 20. L’ingresso è libero.