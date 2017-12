Caccia al tesoro in compagnia di Harry Potter. La magica favola interattiva ha coinvolto tutti i piccoli maghi travagliatesi.

L’attesa del Natale non è mai stato così magico. Sabato pomeriggio il mondo di Harry Potter è arrivato in paese per rallegrare i bambini con una coinvolgente favola interattiva. Una caccia al tesoro alla ricerca della rarissima pietra filosofale, che ha visto i bambini avventurarsi per il paese accompagnati dai maghi e le streghe più famose di Hogwarts.

Un pomeriggio dal sapore natalizio, trascorso tra le risate dei bambini e il repertorio incantato offerto dal coro travagliatese.

