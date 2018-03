Alpini castrezzatesi commemorano il 75esimo di Nikolajewka.

Si sono riuniti affrontando il freddo invernale per ricordare il sacrificio di chi, anni fa, ha combattuto per l’Italia. In occasione del 75esimo anniversario di Nikolajewka, gli alpini castrezzatesi infatti hanno voluto porgere il loro sincero omaggio.

Il lungo corteo di Penne nere, accompagnato dal sindaco Gabriella Lupatini, dai rappresentanti delle associazioni d’Arma e di quelle civili, ieri sera ha quindi sfilato fino al monumento dei caduti. Proprio lì è stata deposta la corona d’alloro in memoria di coloro che dalla Russia non sono più tornati.

