Attimi terribili. Soprattutto per i compagni del pompiere Pinuccio La Vigna, che hanno dovuto domare il rogo divampato nella sede della Rykem srl, azienda specializzata nella vendita di detersivi, detergenti e prodotti per pulizia, nonostante il dolore per l’incidente occorso al volontario.

Vigile del fuoco morto a San Donato

La sua squadra stava cercando di domare un incendio divampato all’interno di un capannone, quando il soffitto è collassato, travolgendolo. Aveva 49 anni. Qui la notizia completa.

I video

Il divampare dell’incendio e le parole del sindaco di San Donato, sopraggiunto proprio durante l’incidente.

Il dolore dei compagni

Qui il dolore dei compagni, che hanno assistito alla tragedia.