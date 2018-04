Uomo morto per annegamento a Mairano. E’ successo in via Antonio Gramsci poco prima delle 18. La vittima era conosciuta da tutti come “Pierino”.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma un uomo ha perso la vita a Mariano. Secondo Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) si tratterebbe di annegamento. In via Antonio Gramsci, a Mairano, insieme all’ambulanza di Dello e i carabinieri di Verolavecchia è arrivato anche l’elisoccorso allertato in codice rosso. Purtroppo però l’uomo è deceduto. Secondo una prima ricostruzione, durante una camminata l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso. Questa potrebbe infatti essere la causa della caduta nella vicina Roggia e che potrebbe quindi aver causato la morte per annegamento.

La tragedia – Aggiornamento delle 19.08

La vittima si chiama Pietro Rossi, conosciuto da tutti come “Pierino” ed ha 80 anni. L’uomo era uscito a camminare e non aveva fatto ritorno a casa. Così la moglie, preoccupata, è uscita in auto a cercarlo. Nel vedere il marito nel canale privo di sensi, ha immediatamente chiamato i figli. In contemporanea sono stati allertati anche i soccorsi, ma sono stati proprio i figli a estrarre il padre dall’acqua e iniziare a tentare la rianimazione. Purtroppo anche con l’arrivo del personale medico non c’è stato niente da fare. Una vera e propria tragedia consumata davanti agli occhi dei propri cari.