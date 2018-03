Tragica scoperta poco fa a Palazzolo sull’Oglio. Un uomo è stato trovato impiccato in una cascina in via Vanzeghetto Sotto.

Uomo impiccato trovato a Palazzolo

Il corpo è stato trovato poco più di un’ora fa, dietro il magazzino di un’abitazione di via Vanzeghetto Sotto. A fare la tragica scoperta proprio il proprietario della struttura, arrivato per dare da mangiare alle sue galline. Dopo aver rinvenuto il corpo appeso, il palazzolese infatti ha subito dato l’allarme.

Nulla da fare per l’uomo

Immediato l’intervento dell’automedica e dell’ambulanza della Croce rossa di Palazzolo, ma per l’uomo, italiano di 54 anni di Palazzolo, non c’è stato più nulla da fare. Quasi sicuramente si tratta di un gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palazzolo e Capriolo. In un secondo momento è arrivato anche il carro funebre.