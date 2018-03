Truffe dalla Valle alla Bassa, ma ora è sotto i riflettori. E’ stata intervistata dalle Iene ed è comparsa in tv il 28 febbraio. Elena Amoroso è conoscita da tanti commercianti come la “regina della truffa”.

Truffe dalla Valle alla Bassa, ma ora è sotto i riflettori

C’è chi dice che le Iene erano state viste a Castrezzato, ma il motivo non si sapeva. E soprattutto, solo chi ci vive, o chi conosce la protagonista del video, ha riconosciuto Castrezzato, non citato dalle giacche nere della televisione.

Andrea Agresti, a seguito di alcune segnalazioni giunte alla redazione delle Iene e dopo le interviste ai truffati e alle collaboratrici di Elena Amoroso, classe 1982 nativa di Salerno ma residente prima a Iseo e ora a Castrezzato, è arrivato nella Bassa bresciana per incontrare l’imprenditrice.

La trentacinquenne non sembra aver mai creato “problemi” in paese e ha tranquillamente discusso con Agresti. Borse, tv, telefoni e tanto altro: la donna è accusata di vendere prodotti online che poi non arrivano, ma è stata lei stessa a spiegare il suo mestiere. “Ho oltre 5mila clienti – ha esordito la Amoroso – Metto dei prezzi e mando le cose. Se poi i tempi si allungano non è colpa mia, ma ora sono tutti contenti”. Nel video però sono diverse le vittime che raccontano una diversa versione dei fatti e soprattutto che fanno ascoltare minacce della stessa Amoroso.

Le testimonianze da Iseo

Anche da Iseo sono arrivate alcune testimonianze di commercianti, agenzie viaggi e trasporti truffati. In un caso le hanno perfino fatto causa e l’hanno vinta. Ma la Amoroso risulta nullatenente. E i commercianti aspettano ancora di essere risarciti.

Attive anche le Forze dell’ordine: tutte le segnalazioni e le querele ricevute, soprattutto dalle Valli, alla stazione locale di pertinenza della Compagnia di Chiari sono già state fascicolate e spedite alle Procura.

L’articolo completo è in edicola in un servizio speciale sul Chiariweek di questa settimana.