Truffe a coppie di pensionati. Un odore nauseabondo e poi confusione. La truffa è rapida e i malviventi fuggono con oro e denaro.

Truffe agli anziani nella Bassa

Falsi addetti comunali e vigili urbani che, con la scusa di aver individuato gas inquinanti all’interno dell’abitazione, invitano i pensionati a riporre oro e denaro nel frigorifero. Poi diffondono una sostanza nauseabonda e fuggono con oro e contanti. È questo il recente modus operandi adottato dai criminali per derubare gli anziani della Bassa bresciana.

In quindici giorni a Manerbio ci sono stati due colpi simili. Nel primo caso i malviventi si sono presentati con abiti eleganti e cartelline fittizie, nel secondo caso in divisa, vigili urbani per un controllo mai eseguito. Simili e molto vicini. Le vie San Costanzo e Angelo Canossi distano un centinaio di metri nella zona sud-ovest del paese.

Martedì di due settimana fa, poco dopo le 15, due uomini hanno suonato al campanello di una villetta del villaggio San Costanzo. Nel pomeriggio di lunedì, due sedicenti dipendenti comunali hanno fatto visita a una villa in via Canossi. Un’altra coppia di pensionati, la preda favorita dalla banda.

Anche a Ghedi a Orzinuovi il medesimo modo di agire avrebbe truffato più anziani.