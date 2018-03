Truffati pensionati per 25mila euro a Chiari. E’ successo in via Fame e i malviventi avevano cercato di ingannare anche il vicino di casa.

Truffati pensionati

“Fate presto! La vostra casa sta per saltare in aria”. Così i truffatori hanno terrorizzato e poi truffato una coppia di pensionati in via Fame. E loro, spaventantissimi, gli hanno consegnato beni e averi per circa 25mila euro. Poco prima, i truffatori, ben vestiti, avevano cercato di “fregare” anche un vicino. Erano circa le 10 di giovedì scorso quando dal giardino della sua villetta di via Fame, il pensionato Giovanni Olmi è stato avvicinato da un pseudo addetto al controllo delle acque. “Sono appena stato nella villetta accanto e dai rubinetti ne è scaturito un odore nauseante, sono sicuro che anche da lei succede la stessa cosa. Meglio effettuare subito una verifica, iniziando dalla fontanella del giardino come primo approccio. Senta che odore si sprigiona da questo rubinetto, meglio controllare anche in cucina”. Poi l’incubo.

Il servizio completo, con i consigli del maggiore della Compagnia dei carabinieri di Chiari Stefano Giovino, è sul numero del ChiariWeek in edicola questa mattina.