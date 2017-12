Tragica scomparsa: addio Andrea Martinelli

Tragica scomparsa. Addio al gabianese Andrea Martinelli.

Se n’è andato all’improvviso, stroncato da un infarto fulminante che non gli ha lasciato alcuna possibilità. Andrea “Martino” Martinelli, classe 1982, ieri pomeriggio, verso le 17, si è sentito male nella sua abitazione di Acqualunga. Immediato il soccorso della Croce Verde di Orzinuovi, ma quando i paramedici sono arrivati era in arresto cardiaco. Hanno tentato una lunga rianimazione ma senza successo: Martinelli è spirato poco dopo. Nel cielo, il rumore dell’eliambulanza in allerta per trasportarlo al civile nel caso si fosse rianimato: ma il cuore del gabianese non ha mai ripreso a battere. Sul posto anche i vigili del fuoco di Orzinuovi, per aiutare i soccorritori ha spostare il corpo dell’uomo. dal primo piano della sua abitazione al piano terra.

Andrea Martinelli per anni aveva lavorato come artigiano. Da questo anno, però, aveva deciso di chiudere la partita iva e di trovare lavoro in una fabbrica. A piangere la sua scomparsa rimane la convivente e un’intera comunità.

