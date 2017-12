Terrorismo: espulso Foreign fighter con contatti nella Bassa.

Terrorismo: espulso Foreign fighter

Un foreign fighters di origini kosovare, 28 anni, stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato: il provvedimento firmato dal ministro dell’Interno Marco Minniti. Luomo era residente in provincia di Bolzano, ma anche legato a Brescia da un serie di amicizie strette sui social.

Contatti nella Bassa Bresciana

Le indagini hanno rilevato che il 28enne, tra 2014 e 2015, si sarebbe recato in Siria a sostenere l’organizzazione “Rinia Islame Kacanik”, nota per la brutalità del suo leader. Inoltre sono emersi anche i contatti costanti con alcuni estremisti islamici tra cui l’amicizia su facebook con Samet Imishti, che per anni aveva lavorato a Castrezzato come muratore. Anch’egli kosovaro, fu arrestato nel 2015 in Kosovo per apologia del terrorismo grazie ad un’indagine della Digos di Brescia. E, infine, era stato condannato a sette mesi di reclusione.

Il fratello, Ismail, era già stato espulso da Chiari.