Sventata rapina: punta un’auto, ma trova i carabinieri. Sfanalava con insistenza per far fermare i conducenti, ma si è trovato faccia a faccia con i militari di Trenzano ed è finito in manette.

Sventata rapina: punta un’auto, ma trova i carabinieri

E’ successo venerdì sera fra Travagliato e Trenzano. Un’auto ha cominciato a sfanalare insistentemente per far fermare la vettura che aveva davanti. Ma a bordo c’erano due carabinieri in borghese della stazione di Trenzano.

I due militari in borghese, insospettiti, hanno chiamato i colleghi di pattuglia di Rudiano e hanno fermato l’auto che li seguiva.

Il conducente che sfanalava voleva far fermare la macchina che aveva davanti per tentare una rapina: infatti a bordo i militari hanno trovato un coltello e una pistola a salve. L’uomo è finito in manette.

