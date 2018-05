Spacciava droga e nascondeva i soldi nel cous cous: arrestato marocchino residente a Chiari.

I carabinieri della stazione di Chiari lo hanno beccato mentre consegnava una dosa di cocaina a due donne italiane, di Roccafranca e Comezzano Cizzago. Il marocchino, classe 1975, è stato arrestato. In casa i militari hanno trovato 4mila euro in contanti nascosti in soffitta. In un secchio pieno di cous cous.

