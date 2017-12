Aggiornamento

E’ andata bene, ma poteva andare peggio. L’allarme dei due incidenti è fortunatamente rientrato. La 67enne investita è stata portata alla Poliambulanza in codice giallo. I tre coinvolti nel secondo incidente, un 45enne e un 48enne di sesso non noto e un uomo di 77 anni, sono stati portati al S.Anna in codice verde e alla Poliambulanza in giallo.

Sirene spiegate a Castelmella per due incidenti avvenuti nel giro di pochi, anzi un minuto.

Sirene spiegate

Due incidenti in un minuto. E’ avvenuto poco fa a Castelmella. Alle 9.17, in via Lombardia, due auto si sono scontrate. Allarmati dai codice rosso, sul posto si sono recati i soccorritori di Flero e la Croce Verde di Ospitaletto, oltre alla Stradale. La missione è tuttora in corso.

Un minuto dopo, in via Santuario, il soccorritori di Roncadelle sono intervenuti sull’investimento di un pedone. La donna, 67enne, è stata soccorsa in codice giallo.