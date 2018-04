Scontro tra due auto in via San Bernardino a Chiari. E’ successo poco prima delle 10 nei pressi della Gnutti.

Scontro tra due auto

Una Seicento e una Opel. Queste le due malcapitate vetture rimaste coinvolte nello scontro frontale di via San Bernardino. Inizialmente i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma fortunatamente nessuno sembra trovarsi in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia stradale, che si occuperà di ricostruire la dinamica del sinistro e i Vigili del Fuoco di Chiari oltre all’ambulanza di Rovato e a quella da Brescia. Risulterebbero coinvolti una donna di 47 anni e una persona di 35. L’ambulanza è rientrata in codice giallo all’ospedale di Chiari.