Ancora non sono stati divulgati dai soccorsi tutti i dati relativi ai quattro individui coinvolti nello scontro tra auto di ieri sera.

Scontro tra auto in via san Rocchino

Lo scontro tra auto è avvenuto all’altezza del civico 22. Erano le 23 quando i soccorsi sono stati allertati, ma fortunatamente non c’è stato bisogno di accendere le sirene. Nessun ferito grave.

Altri incidenti e aggressioni

Un infortunio lavorativo alle 20.50 a Desenzano, così segnalano i soccorsi, che sono intervenuti in via Oglio. Ancora da chiarire le condizioni del malcapitato, un uomo di 34 anni.

La notte scorre fino alle 12.50, quando si registrano a Brescia due chiamate per aggressione, quasi in contemporanea. Una, agli Spedali Civili, e il 24enne coinvolto è stato trasportato dal piazzale a dentro l’ospedale in codice verde.

Poi, sono intervenuti i Carabinieri di Brescia in via san Gervasio Gerolamo. Una terza aggressione poco prima delle 3 porte al Sant’Anna in codice verde un 27enne. L’aggressione è avvenuta in via Giuseppe di Vittorio.

A Palazzolo alle 5.22 vengono allertati i soccorsi per un contro-ostacolo di un 32enne. Ancora da accertare le condizioni. Alle 6.25 un copione simile per una 36enne, sulla tangenziale sud nei pressi dell’uscita di san Zeno.

Intossicazioni da alcool

Di intossicazioni etiliche se ne sono registrate 4.

Una a Ponte di Legno alle 20.30, che ha coinvolto una persona di 42 anni. Non grave. Sempre a Ponte di Legno, un’ora dopo, in via Roma (sono ignoti ulteriori dettagli). Alle 3.45 allerta i soccorsi un uomo di 61 anni a Sirmione. Codice verde. Alle 4.30 una 37enne di Erbusco, sulla sp12, portata in ospedale a Chiari in codice giallo.