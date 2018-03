Una nottata piuttosto tranquilla quella appena trascorsa, con uno scontro auto-moto a Darfo Boario che si è risolto in nulla di grave.

Scontro auto-moto

Sono tre giovanissimi quelli coinvolti nello scontro: due 16enni e un 24enne. E’ arrivato l’allarme alle 22.10, da piazza delle medaglie d’oro a Darfo Boario Terme. Giunti sul posto i soccorsi, un’ambulanza se ne è ripartita in codice giallo verso l’ospedale di Esine.

Piccoli incidenti

Il resto degli incidenti è stato di piccola entità. Alle 18.50 uno scontro tra auto in via Felice Cavallotti a Montichiari porta al coinvolgimento di sei persone, tra le quali un bambino di 7 anni. Alla fine, un codice verde.

Venti minuti dopo a Brescia, in via Carlo Cocchetti, una ventenne chiama i soccorsi per un incidente stradale di piccola entità.

C’è poi a Sarezzo uno scontro contro ostacolo sulla provinciale, che coinvolge due 19enni e un 22enne. La chiamata, avvenuta poco prima delle 2, si risolve in un codice giallo.

Eventi violenti e intossicazioni

A Capriano del Colle poco prima delle 20.30 una donna di 44 e un uomo di 32 chiamano i soccorsi in seguito a un evento violento di entità ancora non nota. I due non sono gravi. Sul posto i Carabinieri di Verolanuova a accertare le dinamiche dell’evento.

Succede poi a Bagnolo Mella, poco prima delle 23, un’altra aggressione, di circostanze non note.

La prima chiamata per intossicazione etilica avviene poco prima della mezzanotte a Lonato, e coinvolge un 15enne. Non è grave.

A Montichiari alle 2 il successivo della nottata, un 21enne che chiama da via Brescia, anche questo non grave.

A Sirmione questa mattina alle 5 si registra poi un evento che coinvolge un animale. La 52enne interessata è andata in codice verde all’ospedale di Desenzano.