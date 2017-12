Rubano cibo sorpresi dai carabinieri. A finire in manette 4 rumeni di vent’anni di Orzinuovi.

I carabinieri di Orzinuovi hanno arrestato una banda di 4 rumeni ventenni, senza fissa dimora, dedita al furto di generi alimentari. I ragazzi sono stati colti in flagranza di reato all’esterno dell‘Eurospin di Via Adua, a Orzinuovi. Durante un servizio di pattuglia dedicato al controllo e stazionamento nei pressi dei parcheggi di centri commerciali, i militari hanno notato all’interno di un veicolo due dei ragazzi. Dalle cui maniche dei loro giubbini si intravedeva una muta da sub. Inoltre vi erano delle radiotrasmittenti poggiate sul cruscotto. Scattati gli immediati controlli e sottoposti a perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto sotto le mute da sub 7 confezioni di formaggio da 500 grammi l’una.

Nel mentre, all’uscita del supermarket Eurospin i militari hanno notato altri due ragazzi: alla vista dei carabinieri, hanno iniziato ad allontanarsi velocemente a piedi. Tuttavia non hanno notato il secondo mezzo militare giunto in supporto, che li ha sorpresi alle spalle. Altre 20 confezioni di formaggio e.4 bottiglie di rum sono state trovate durante la perquisizione. Questi erano i proventi di un furto commesso all’interno del supermercato. Stamattina è stato convalidato l’arresto dei 4 ragazzi.