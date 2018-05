Rogo in una cascina disabitata ad Adro in via Provinciale. Sul posto i Vigili del fuoco di Palazzolo e Chiari e i carabinieri della Stazione locale per il sopralluogo e le indagini del caso.

Rogo in una cascina disabitata ad Adro

Una cascina disabitata e diroccata in via Provinciale ad Adro ha preso fuoco. Troppo presto per accertare le cause dell’incendio, domato dai Vigili del fuoco di Palazzolo e Chiari giunti sul posto dopo la chiamata dei proprietari. Sono stati proprio gli adrensi ad accorgersi delle fiamme e a chiamare i soccorsi.

E’ successo alle 19.15 circa di oggi, venerdì. Nel frattempo, aiutandosi con i mezzi agricoli, hanno cercato come potevano di spegnere il fuoco.

Ancora da accertare se la causa sia dolosa o meno e se sul posto ci fosse qualcuno prima che alcune travi della casa diroccata prendessero fuoco.

Sul posto per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri della Stazione di Adro.