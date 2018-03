Richiesta per abbattere il ponte di Montirone tra il 21 e il 22 aprile.

Ponte A21

Sembra essere arrivata una prima svolta per il ponte della sp 24, sull’autostrada A21, che collega Montirone e Poncarale. Questa mattina è stata presentata al Ministero una richiesta per abbattere il ponte già entro il 25 aprile. E nello specifico, sarebbero stati indicati nei giorni di sabato 21 e domenica 22 aprile quelli adatti per questo intervento. Ora si attende il sì definitivo del Ministero. In caso di conferma, l’autostrada dovrebbe rimanere chiusa in questo tratto dalle ore 20 di sabato 21 aprile alle ore 8 di domenica 22 aprile.

Ricostruzione

Per la ricostruzione del ponte si parla invece di otto mesi. Come conferma Gavio “entro fine aprile sarà pronto il progetto e dal momento in cui partiranno i lavori ci vorranno otto mesi. La speranza è che il Ministero dia anche in questo caso subito il via libera. La nostra speranza è quella di concludere i lavori per la fine del 2018”