Ribaltamento a Boldeniga ferita una 19enne di Offlaga.

Paura a Boldeniga

Questa mattina, poco prima delle 9, paura per una 19enne di Offlaga che si stava recando probabilmente al lavoro. La giovane stava percorrendo via San Zenone a Boldeniga, in direzione Dello, quando a causa di un giramento di testa ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata finendo nel fosso. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco, anche se la ragazza è stata estratta dall’auto dai soccorritori dell’automedica, che hanno sfondato il lunotto. La ragazza non ha mai perso conoscenza ed è stata ricoverata al prontosoccorso della Poliambulanza.