Rapina a mano armata al supermercato Despar di Orzinuovi.

Rapina con pistola e coltello

Rapina lampo alla Despar di Orzinuovi. Ieri, intorno alle 16.30, due malviventi sono entrati nel supermercato armati di pistola e coltello e hanno minacciato la cassiera, costretta a consegnare 500 euro. I due poi sono fuggiti con il bottino a bordo di un’auto scura di piccola cilindrata. Per la dipendente ma anche per le persone che in quel momento si trovavano all’interno del supermercato sono stati attimi di grande paura. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri di Orzinuovi al cui vaglio ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza.