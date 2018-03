Progetto Salva-Gente scendono in campo anche i genitori

Il progetto Salva-gente parte integrante del percorso formativo «Condividere la strada della scuola» in corso all’asilo di Alfianello coinvolge ora anche i genitori dei bimbi.

Per il terzo anno consecutivo alla scuola dell’infanzia di Alfianello è attivo il progetto «Condividere la strada della scuola». Quest’anno la proposta educativa ha riguardato un argomento nuovo rispetto agli anni scorsi. La proposta didattica, parte integrante del progetto, è chiamata «salva-gente».

I bimbi hanno preso parte alla formazione non solo rispetto le regole della sicurezza stradale, ma in particolar modo riguardo la prevenzione e la protezione personale, e a come mettersi in sicurezza in diverse occasioni come ad esempio quando sono passeggeri in auto. Grazie all’associazione Lorenzo sempre con noi e alla Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico, nelle settimane scorse hanno fatto lezione con il dottore e i volontari.

I piccoli hanno così avuto modo di apprendere interessanti nozioni per la propria salvaguardia e a loro volta trasferirla ai loro genitori.

Nei giorni scorsi sono stati sentiti tutte le mamme e tutti i papà rispetto a questo progetto. I genitori si sono detti sorpresi dai risultati riscontrati nel comportamento dei propri figli e hanno manifestato la volontà di essere a loro volta formati.

Non sono mancati i ringraziamenti delle famiglie e delle insegnanti dell’istituto all’associazione Lorenzo organizzatrice del progetto e alla Croce Bianca per la parte pratica.

Ora anche i grandi scenderanno in campo e andranno a scuola. Le richieste di formazione sono rispetto la rianimazione cardio polmonare, la disostruzione delle vie aeree, primo soccorso e diverse patologie mediche.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione Lorenzo sempre con noi Onlus di Alfianello.

Un articolo al riguardo con maggiori dettagli sarà pubblicata sul Manerbioweek in edicola Venerdì 2 marzo.