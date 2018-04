Processo multe rinviato per sentire una testimone. Questa mattina vigili e carabinieri si aspettavano di ascolatare le prime sentenze, invece tutto è stato rimandato al mese prossimo.

Processo multe rinviato per sentire una testimone

Vigili e carabinieri coinvolti e indagati per il caso “multe scomparse” al Comando di Travagliato si aspettavano di ascoltare le prime sentenze questa mattina. Invece in aula il gip Lorenzo Benini ha rinviato tutto al mese prossimo.

La motivazione? Integrazione di istruttoria. La prossima udienza in Tribunale a Brescia è stata fissata quindi per l’8 maggio. In aula, oltre ai tre carabinieri e ai sei vigili di Travagliato, Castrezzato e Roccafranca, comparirà anche Silvia Botticini in qualità di testimone.

La Botticini, dipendente del Comune di Travagliato, è impiegata in Comune nel ruolo di istruttore direttivo e prestava (all’epoca dei fatti) e presta servizio negli uffici del Comando della Locale.

Dopo che il pm aveva chiesto 10 mesi per tutti gli imputati che hanno discusso il rito abbreviato, sembrava che questa mattina il giudice avrebbe messo la parola fine alla questione. Invece se ne parlerà a maggio. Che la Botticini possa essere una testimone chiave per fare chiarezza sulla vicenda?