Sfornavano pizze, focacce, piadine e altri manicaretti ogni sera ma tutto «in nero». In tre dipendenti sono risultati essere privi di regolare contratto dentro una pizzeria d’asporto nel centro di Leno.

A portare alla luce la situazione irregolare sono stati nei giorni scorsi i militari della stazione dei Carabinieri di Leno unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brescia e del comando di Verolanuova.

I controlli

I carabinieri nel corso di una mirata attività per controllare la regolarità del lavoro svolto all’interno del negozio, aperto da pochi mesi, hanno infatti proceduto ad un’ispezione dell’esercizio commerciale facendo l’amare scoperta:

Nello specifico i militari hanno accertato l’impiego in nero di tre cittadini egiziani. Uno dei tre lavoratori irregolari è risultato anche essere clandestino in Italia e già destinatario di un ordine di espulsione da parte del Questore. Per questo dopo le verifiche, l’uomo è stato accompagnato in Questura per la procedura di espulsione dal territorio italiano. Per il proprietario invece è scattata una maxi multa da 11 mila euro.