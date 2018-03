Omicidio Bettoni: Lamberto Lombrici è stato condannato a 13 anni e 10 mesi per omicidio volontario. La sentenza è stata letta questa mattina in Tribunale a Brescia. Il travagliatese Guido Bettoni era stato trovato sepolto a Ghedi in una discarica.

Omicidio Bettoni: Lombrici condannato a 13 anni e 10 mesi

Il pm ha chiesto per Lamberto Lombrici, 42enne bresciano, 17 anni e 6 mesi di reclusione con l’aggravante di futili motivi per l’omicidio volontario di Guido Bettoni. Il travagliatese era stato trovato sepolto in una discarica a Ghedi.

Il giudice questa mattina in aula a Brescia al termine del processo per rito abbreviato lo ha condannato a 13 anni e 10 mesi per omicidio volontario, ma ha escluso l’aggravante.

Riconosciute invece le circostanze attenuanti generiche dovute alla collaborazione dell’imputato durante le indagini.

Faranno ricorso in Appello

Entro 45 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza. Lombrici, difeso dall’avvocato Giovanni Frattini, farà ricorso in Appello chiedendo il riconoscimento della provocazione.

Lombrici aveva infatti riportato delle ferite compatibili con la difesa e riconducibili a una lite avvenuta nei giorni dell’omicidio.