Oggi l’ultimo saluto a Vincenzo Dellavedova.

Vincenzo Dellavedova

Si svolgeranno oggi alle 14.30 i funerali di Vincenzo Dellavedova, per tutti Peppino, che per oltre 50 anni è stato il sacrestano di Corticelle Pieve. Vincenzo Dellavedova ma da tutti conosciuto come Peppino, se n’è andato all’età di 87 anni, colto da una malore improvviso.

Una figura storica per Corticelle: per oltre 50 anni ha fatto il sacrestano, ma anche fatto il volontario per la discarica, così come uno dei curatori del Santuario della Pieve e anche colui che si preoccupava di andare ad aprire gli ambulatori.

Un tuttofare insomma, che si è speso per il suo paese.

Quel paese che lo ricorda come colui che preparava la chiesa per le funzioni religiose o che suonava le campane.

Un uomo che ha servito il suo paese per oltre 50 anni e che ha avuto modo in tutto questo tempo di essere a stretto contatto con tre parroci: don Ettore Capitanio, don Giuseppe Minelli e don Giampietro Doninelli, attuale parroco. Da circa dieci anni viveva da solo, dopo la scomparsa della moglia Teresa, dalla quale aveva avuto quattro figli: Claudio, Giovanni, Giuseppe e Mariagrazia. Peppino ha lasciato sicuramente un grande vuoto, non solo nella sua famiglia: mancherà un pò a tutti.