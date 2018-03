Nuovo look per il parco dell’Oglio a Rudiano. I lavori di sistemazione sono stati quasi completati.

La primavera è entrata in scena e anche la sistemazione del parco Oglio è ormai in dirittura d’arrivo. Fra poco l’area verde potrà sfoggiare un nuovo look. Dopo anni di crescita incolta, finalmente, sono stati potati i pioppi cipressini che costeggiano la strada che collega il centro abitato al santuario della Madonna in Pratis. Durante le operazioni inoltre è stata livellata la strada sterrata utilizzata per accedere ai parcheggi del fiume Oglio, a sud del laghetto, e alla località Cascina Pescatori. Infine sono state ripulite le risorgive di via Madonna in Pratis. Entro breve tempo verrà anche realizzato il rifacimento del ponticello ciclo pedonale nel Bosco Marchetti.

Un lavoro impegnativo

“E’ stato un lavoro impegnativo. Non solo per la mole non indifferente ma anche per l’attenzione utilizzata per far si gli alberi più anziani non andassero in sofferenza e per favorire la rivegetazione in sicurezza ed armonia”, ha spiegato l’assessore Angelo Brocchetti. “Credo sia doveroso ringraziare tutti gli attori che si sono spesi a diverso titolo. Con il contributo abbiamo potuto concretizzare in tempi brevi e raggiungere i nostri obiettivi”.

