Nuovo defibrillatore per la Fondazione Don Colombo di Travagliato. Lo strumento è stato donato dal Rotary Club Brescia Vittoria Alata.

Nuovo defibrillatore per la Fondazione Don Colombo

Un gesto solidale che ha unito due realtà diverse ma con un unico intento: pensare sempre al prossimo. Ieri mattina, nella sede della fondazione Don Angelo Colombo si è tenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore di ultima generazione donato dal Rotary Club Brescia Vittoria Alata. A prenderlo in custodia sono stati i responsabili e il personale della Rsa travagliatese.

Un gesto apprezzato

“E’ un gesto che sicuramente ci ha fatto molto piacere”, – ha commentato il presidente della fondazione, Osvaldo Buizza, riconoscente al club bresciano. “Un dono molto apprezzato non solo per l’utilità della strumentazione. Il fatto che abbiano indirizzato a noi questa donazione, infatti, fa capire come questa struttura a Travagliato conti e come la sua funzione sia primaria e di grande importanza per la comunità”.

L’articolo completo sul Chiariweek in edicola da oggi, venerdì 30 marzo.