E’ stata una nottata tranquilla, una volta ogni tanto, per le emergenze della provincia anche se le chiamate al 118 ci sono state, ma in numero inferiore rispetto al solito

Nottata tranquilla

Da Chiari sono arrivate due chiamate ma in nessuno dei casi è stato necessario il trasporto della persona coinvolta: alle 22 un uomo è stato male in via Cologne e alle 23.50 una persona di cui non si conoscono sesso ed età è caduta a terra in via San Bernardino.

A Brescia si è registrato un malore per un uomo di 43 anni e uno per un uomo di 31 anni; entrambi sono stati portati alla Poliambulanza. E’ stato condotto al Città di Brescia un uomo soccorso per intossicazione etilica.